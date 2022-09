Um ano e 4,5 milhões para fazer o "novo" mercado de Águeda

Obra deve estar concluída no final do verão de 2023. Até lá, serviços funcionam em instalações provisórias.

Daqui a um ano, Águeda vai ter um mercado renovado em funcionamento. A empreitada de requalificação do antigo edifício municipal começou há poucas semanas e deverá estar concluída no final do verão de 2023. Tem um custo de 4,5 milhões de euros, inclui a construção de um segundo piso, de zonas de esplanadas e de restaurantes e, ainda, de uma cobertura em vidro colorido, que remeterá para um dos maiores símbolos da cidade: as instalações artísticas de guarda-chuvas.

Adjudicada em março do ano passado, a empreitada, que tem um prazo de execução de 420 dias - a contar do seu início -, só começou mais de um ano depois, em junho deste ano, aquando da instalação de um mercado provisório, ao lado do antigo. "Todos os comerciantes foram acolhidos no espaço provisório, que tem todas as condições. Trata-se de uma estrutura modular e não de uma tenda", sublinha Jorge Almeida, presidente da Câmara, ao "Jornal de Notícias".