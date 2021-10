Uma história que retrata os 130 anos do espumante na Bairrada

Zulay Costa Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A vida da família de Casimiro Gomes confunde-se com a região que produz mais de metade do vinho que faz a festa.

A aposta na terra quando era vista como o reduto dos pobres. O orgulho e defesa das raízes familiares. O esforço e ambição de fazer mais. A aposta na certificação para dar mais valor ao produto e a procura de mercados externos. Uma incursão no enoturismo. A história de Casimiro Gomes, que lidera os destinos da adega da sua família, tem disto tudo e confunde-se, por isso, com a da Bairrada, retratando uma região que produz metade do espumante nacional e que nesta altura celebra 30 anos de Denominação de Origem e 130 de espumante.

Do avô, nascido há 125 anos, não herdou o apelido Regateiro, que dá nome aos vinhos. Mas a mesma tenacidade, o gosto pelas viagens que abrem horizontes e o amor pelas vinhas corre-lhe nas veias. Tinha 11 anos quando trocou as voltas ao pai, dizendo que queria ser engenheiro agrícola, "numa altura em que a atividade na terra era associada à pobreza", e não industrial.