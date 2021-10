Urnas abriram na Trofa, Segadães e Lamas

JN/Agências Hoje às 10:23 Facebook

As urnas abriram, este domingo às 8 horas, nas seis mesas de voto da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas, no concelho de Águeda, estando a votação a decorrer com normalidade, disse à Lusa fonte municipal.

As eleições autárquicas não chegaram a realizar-se naquela união de freguesias no dia 26, devido a um erro nos boletins de voto (troca da sigla da CDU pelo BE) para a Assembleia de Freguesia. Na ocasião foi recusada a realização do escrutínio apenas para a Câmara e Assembleia Municipal, pelo que foram convocadas para este domingo as eleições para os três órgãos autárquicos.

Independentemente do resultado que vier a obter nas mesas de voto hoje abertas, o atual presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, que se candidata pela coligação "Juntos por Águeda" (PSD/MPT) já tem a reeleição garantida com a votação do dia 26.

À Assembleia da União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas concorrem Paulo Tavares (CDS-PP), Sandra Cardoso (PS), Madalena Pinheiro (CDU) e Nuno Branco (Juntos por Águeda).