Utentes pedem mais médicos para Mourisca do Vouga 

Polo de saúde do concelho de Águeda tem apenas um clínico ao serviço, que não está lá todos os dias.

Cerca de quatro dezenas de utentes manifestaram-se esta terça-feira em frente às instalações do Centro de Saúde de Mourisca do Vouga, em Águeda, para exigirem mais médicos. Em causa está o facto de, desde há alguns meses, apenas trabalhar ali um clínico, que nem todos os dias está ao serviço.

"As pessoas que não têm médico de família são reencaminhadas para Recardães e para Valongo do Vouga. Mas dizem que chegam Recardães e as mandam para Valongo, e vice-versa", acusa Milton Matos, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Aveiro, responsável pelo protesto.