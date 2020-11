A danceteria onde se pode dançar sem quebrar as regras

Zulay Costa Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Turol reduziu lotação para 20% e aboliu pista comum, criando espaços individuais junto a cada mesa. Artistas estão sem trabalho.

A Turol Club, uma danceteria em Albergaria-a-Velha, defende que é possível continuar a dançar em segurança durante a pandemia. E desenvolveu uma estratégia para que os casais possam bailar sem interagir com outros clientes, em espaços individuais junto às mesas.

Desde que reabriu, no verão, o estabelecimento de diversão, que também serve comida, trabalha com "20% de lotação", para poder ter as mesas "com mais de dois metros de distância", explicou o proprietário, José Almeida, que no sábado à noite festejou os 20 anos da Turol.