Começou a remoção da areia que corta A1 após despiste de camião em Antuã

A autoestrada do Norte (A1) está cortada ao trânsito no sentido Lisboa-Porto, junto a Albergaria, Aveiro, antes da estação de serviço de Antuã, devido ao despiste de um veículo pesado.

O camião despistado foi entretanto removido, mas a via só será reaberta perto das 12 horas. O pesado transportava toneladas de areia que ficaram espalhadas pela autoestrada.

A operação de remoção da areia começou ainda antes das 10 da amanhã, mas deverá prolongar-se por mais hora e meia, segundo a GNR.

O acidente, ao quilómetro 249 da A1, junto a Estarreja, no sentido Sul-Norte, causou uma fila de trânsito que chegou a ter quatro quilómetros.

As autoridades indicam que as alternativas de circulação automóvel são a estrada nacional, bem como as autoestradas 25 e 29.

Do acidente, registado às 6.06 horas, não resultaram vítimas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.