Albergaria-a-Velha vai ter festival do pão

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Albergaria-a-Velha acolhe desta sexta-feira a domingo a nona edição do Festival Pão de Portugal, com mais de 70 variedades para degustar, 'showcooking' e animação musical, entre outras atividades.

O certame, organizado pela autarquia, realiza-se na Quinta da Boa Vista/Torreão e, de acordo com as expectativas da organização, deverá atrair cerca de 30 mil pessoas durante os três dias.

No espaço de venda, os visitantes podem experimentar e comprar variedades de pão de todo o país, bem como os melhores complementos para acompanhar. Há ainda uma área de restauração para degustar pratos em que o pão é o ingrediente principal e a "padaria" do festival, com confeção ao vivo

"A tradição do fabrico de pão em Albergaria-a-Velha é centenária e é, ainda hoje, uma área de grande expressão no concelho. Não existindo na região somente o pão tradicional, tendo a produção e o seu progresso estado sempre presentes no quotidiano da população, fazer deste local a Capital do Pão revelou-se uma escolha natural e fundamentada para o executivo municipal", refere uma nota camarária.

Além das atrações fixas do festival (o espaço de venda, restauração e padaria), os visitantes podem contar com um programa de atividades recreativas, culturais e desportivas para todas as idades.

As sessões de 'showcooking' têm sido uma das atividades mais concorridas ao longo das várias edições do festival. Este ano, os 'chefs' convidados já confirmados são Hélio Loureiro e Emídio Concha de Almeida, havendo ainda a participação da "Tertúlia dos Temperos". Para quem gosta mesmo de "meter as mãos na massa", vai haver oficinas de confeção de pão na zona de padaria, a laborar todos os dias.

Em termos de animação musical, destacam-se os concertos das noites desta sexta e sábado, pelas 22 horas, com Siricaia e Nuno Lanhoso, respetivamente.

PUB

Além da música, promove-se a leitura no Festival Pão de Portugal. No sábado, pelas 16 horas, um dos autores mais vendidos em Portugal, Raúl Minh'Alma, visita a Biblioteca Municipal para apresentar o seu mais recente êxito de vendas "Se me amas não te demores".

Cinema e desporto

O programa inclui ainda o Festival Internacional de Cinema Documental "Do Pão", que recebeu este ano 1 920 filmes, dos quais 1462 da categoria 1 (filmes até 30 minutos) e 458 filmes da categoria 2 (filmes com mais de 30 minutos).

Os filmes a concurso são de 110 países, com destaque para o Irão (219), Índia (196), Brasil (166), Itália (98), Turquia (97) e Estados Unidos da América (94).

Os visitantes podem ver os filmes selecionados na Biblioteca Municipal durante o fim de semana, das 16.30 às 20 horas.

Na manhã de domingo, o desporto está em destaque com o Trail Rota dos Moinhos, que proporciona uma forma original de conhecer o património natural e molinológico do concelho, enquanto se faz atividade física. A prova, com o lema "Milho para Moer, Pernas para Correr", inclui uma corrida com 19 quilómetros e duas caminhadas de 13 e sete quilómetros.

Para quem quiser conhecer a Rota dos Moinhos com menos esforço, no sábado, durante a tarde, há visitas guiadas a alguns engenhos que fazem parte desta rota albergariense.

A entrada no Festival Pão de Portugal é gratuita, tal como a participação nas atividades que decorrem dentro do recinto.