Albergaria foi ao quartel agradecer aos bombeiros

Uma centena de moradores de Albergaria-a-Velha surpreendeu, na sexta-feira à noite, os bombeiros locais com uma salva de palmas e o cantar do hino nacional durante uma sessão de instrução dos voluntários que estava a decorrer no quartel.

Uma forma de agradecer aos "soldados da paz" pelo combate aos incêndios florestais que na semana passada assustaram Albergaria-a-Velha e municípios vizinhos como Oliveira de Azeméis e Estarreja.

O fogo, em Albergaria, destruiu duas empresas, vários hectares de floresta e obrigou ao corte das três autoestradas que atravessam o concelho: A1, A29 e A25. No caso da A1, várias viaturas foram obrigadas a circular em contramão, no sentido norte-sul, entre os nós de Albergaria e Estarreja, por indicação da GNR.