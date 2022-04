Salomão Rodrigues Hoje às 16:27 Facebook

O despiste de um camião na autoestrada A1, entre Albergaria e Estarreja, está a condicionar o trânsito.

O acidente com o veículo pesado ocorreu no sentido Sul/Norte. A GNR está no local e o JN sabe que está a ser esquacionada a hipótese de a via ser cortada, para facilitar a remoção do veículo.