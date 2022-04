Empresas de Albergaria distinguidas por reciclarem

Duas centenas aderiram a projeto municipal que incentivou recolha porta a porta e separação de resíduos

Duas centenas de empresas e organizações de Albergaria-a-Velha foram distinguidas pelas boas práticas ambientais, tendo recebido certificados do projeto municipal Albergaria A-Verde Recicla. O evento permitiu assinalar o Dia Mundial da Terra, na sexta-feira.

Durante o ano passado, diversas entidades, desde grandes empresas a restaurantes, associações e juntas de freguesia, foram incentivadas a desenvolverem ações internas que permitissem impulsionar a adesão ao sistema de recolha seletiva porta-a-porta, sensibilizar os colaboradores e qualificar os espaços com equipamentos de reciclagem. Na sequência disso, o número de adesões aumentou 43%, o que equivale a dizer que mais 76 empresas aderiram ao serviço no ano passado.

Foram desenvolvidas 44 temáticas sobre reciclagem nos canais online, que alcançaram 390 mil visualizações e geraram 12 mil interações. Foram realizadas ações de formação/sensibilização junto de 300 colaboradores. Ao todo, a autarquia estima que as diversas ações tenham tido impacto em 256 861 pessoas.

Respeito pelo ambiente

A vereadora Sandra Almeida realça que a elevada adesão ao projeto é "sinal de que as empresas estão voltadas para melhorar comportamentos". Demonstra que "o tecido empresarial de Albergaria-a-Velha assume, em plenitude, as suas responsabilidades ambientais, demonstrando, igualmente, uma consciência social e de respeito pelo ambiente em toda na sua cadeia produtiva", sublinha a autarquia.

Segundo dados da Câmara, em Albergaria-a-Velha, no ano passado, foram recolhidas mais de 180 toneladas de embalagens de plástico, o que representa um aumento ligeiro face ao ano anterior. Também a recolha de resíduos verdes subiu, cifrando-se em 264 toneladas em 2021, contra 138 em 2020. Já o vidro e o papel diminuíram, ainda que de forma ligeira, tendo sido entregues, respetivamente, cerca de 400 toneladas e de 240 toneladas. No entanto, os resíduos indiferenciados aumentaram: 8995 toneladas em 2021, mais 94 toneladas do que em 2020.