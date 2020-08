Fogo provoca um ferido grave e consome habitação em Albergaria-a-Velha

Zulay Costa Ontem às 22:02 Facebook

Um fogo numa habitação na rua Velha, em Albergaria-a-Nova, no município de Albergaria-a-Velha, provocou esta terça-feira um ferido grave. A habitação ficou totalmente destruída.

O alerta foi dado às 19.11 horas. À chegada dos bombeiros, a habitação, situada por cima de um café snack-bar, estava "tomada pelas chamas", avançou ao JN o comandante dos bombeiros, Albano Ferreira. No interior estava uma pessoa inconsciente com "diversas queimaduras nos membros".

Trata-se de um homem, de 36 anos, que morava ali sozinho. Foi assistido e "recuperou a consciência", tendo sido transportado ao hospital de Aveiro pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

As pessoas que estavam no café quando começou o incêndio tinham já saído do estabelecimento, não havendo mais feridos a registar. Apesar do controlo das chamas e da rápida evacuação, o fogo não deixou de causar algum alvoroço na zona.

Apesar dos esforços dos bombeiros, a habitação ficou "completamente destruída", disse o comandante. O café no rés-do-chão "sofreu danos" devido ao fumo e à água usada para controlar as chamas, acrescentou.

Cerca das 20.30 horas, já com as labaredas controladas, os bombeiros deram início a trabalhos para remover o telhado, que tinha estrutura de madeira, para evitar novos perigos.

No local estiveram 20 elementos dos bombeiros, apoiados por seis viaturas. A GNR irá agora investigar as causas do incêndio.