Há câmaras que já fecharam piscinas e outras admitem fazê-lo por aumento de custos

Aumento dos custos de eletricidade e de gás põe em causa funcionamento de equipamentos municipais. Medidas de poupança são adotadas de norte a sul.

A proposta do Governo para que a temperatura da água das piscinas públicas fosse reduzida para os 26 °C, de forma a poupar energia, levou alguns municípios a recomendarem aos utentes a utilização de fatos térmicos, como noticiou o JN na semana passada. Mas há concelhos onde já nem sequer é possível praticar natação, uma vez que o aumento dos custos energéticos levou ao encerramento das piscinas. Acontece em Albergaria-a-Velha, Carrazeda de Ansiães e Moimenta da Beira. E já há outros que equacionam tomar decisões semelhantes, num futuro próximo, caso os custos energéticos não desçam.

Com três piscinas - na sede do concelho, na Branca e em São João de Loure - para um universo de 25 mil habitantes, a Câmara de Albergaria-a-Velha optou por encerrá-las a todas, temporariamente. Em causa estão, segundo tornou público, "os preços do mercado para 2023", quer do gás natural quer da energia elétrica. "O acréscimo em relação ao ano de 2022 será de 880 mil euros, considerando apenas as piscinas municipais", justificou António Loureiro, presidente da Autarquia.