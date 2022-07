Incêndio em Albergaria-a-Velha: "Os estouros pareciam o fim do mundo"

Fogo lavrou durante a noite Albergaria-a-Velha e ameaçou fábricas e casas.

Há troncos de árvores caídos, secos, queimados e ainda a fumegar. Outrora verdejantes, as margens da estrada florestal que liga a Branca a Cristelo, em Albergaria-a-Velha, estão cinzentas e mostram bem a fúria das chamas que por ali passaram. A noite de anteontem e a madrugada de ontem foram de aflição. O fogo que tinha começado, durante o dia, no concelho vizinho de Oliveira de Azeméis, galgou terreno a uma velocidade inesperada. E, mal a noite caiu, já estava em Albergaria-a-Velha, à porta de várias empresas e habitações, em diversos pontos do concelho. Parte de uma fábrica ardeu, duas casas devolutas ficaram destruídas e ainda falta fazer contas certas aos hectares de área florestal ardida. Mas foram muitos.

O presidente da Câmara, António Loureiro, recorda-se de um incêndio parecido, há 12 anos. Só que, "a área que ardeu na altura, em três dias, foi semelhante à que ardeu agora, em sete horas". Estima-se que, entre Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha e Estarreja - onde o fogo também chegou - tenham ardido "mais de 2500 hectares". "Os bombeiros ficaram várias vezes no meio do incêndio. Houve alterações muito rápidas de vento, imprevisíveis e inconstantes. E muitas projeções", conta José Carlos Pinto, comandante distrital de operações de socorro.