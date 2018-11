Fogo destrói casa e faz dois feridos em Albergaria-a-Velha

Hoje às 13:21 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas num incêndio que destruiu, esta quarta-feira, uma habitação unifamiliar localizada na União de Freguesias de São João de Loure e Frossos, em Albergaria-a-Velha

O alerta para o incêndio habitacional no lugar de Azenhas foi dado cerca das 10.30 horas.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Albergaria, Albano Ferreira, disse que o ferido mais grave é um homem que sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau. "A vítima vai ser transportada de helicóptero para o Hospital de Lisboa", disse a mesma fonte.

O outro ferido é uma mulher que teve de ser assistida devido à inalação de fumos.

Albano Ferreira referiu ainda que as chamas atingiram toda a casa, que se encontra "em risco de derrocada". As causas do incêndio ainda não estão apuradas.

O fogo foi combatido pelos bombeiros de Albergaria que acorreram ao local com duas ambulâncias e dois veículos de combate a incêndios.