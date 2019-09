Incêndios deixaram Albergaria e Águeda num "inferno"

João Paulo Costa Hoje às 11:32, atualizado às 11:40 Facebook

Isabel Costa pensou que ia morrer queimada, "como morreram dezenas em Pedrógão", no fogo de 2017. Já tinha feito várias vezes o trajeto entre Loure, Albergaria, e Aveiro para tirar duas dezenas de turistas e animais do seu "Vale da Silva Villas", um alojamento local escondido na natureza e que na madrugada de ontem ficou cercado pelas chamas.

Cerca das cinco da manhã, ao ver o fogo no horizonte, Isabel e a família acordaram portugueses e estrangeiros e, "em meia hora", conseguiram levá-los do local, "sem qualquer ajuda das autoridades", lamenta. Foi na última viagem de regresso a casa, onde o marido e os dois filhos apagavam as chamas à mangueira, que viu a morte "várias vezes no caminho", numa fuga para a frente com o fogo atrás. Perdeu dois bungalows, mas podia ter ficado sem nada. "Tenho uma estrela que olha por mim", diz, ao apontar para uma botija de gás que só não rebentou porque foi regada por um depósito de água ao lado furado por uma fagulha.

O "diabo" foi visto de cima