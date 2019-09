Quatro feridos após colisão na A1 em Albergaria-a-Velha. Trânsito condicionado

Hoje às 21:07 Facebook

Quatro pessoas ficaram feridas, duas com gravidade e outras tantas com ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre quatro veículos, dois carros e duas motas, na A1, na zona de Albergaria-a-Velha. O trânsito ficou condicionado no sentido Sul-Norte.

O alerta foi dado às 19.52 horas, ao quilómetro 243 da A1, no sentido Sul-Norte, disse ao JN fonte do CDOS.

O trânsito ficou condicionado naquele sentido, criando uma longa fila de veículos na via.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Oliveira do Bairro, o INEM, a GNR e a Brisa.