Mais de 180 bombeiros combatem fogo em Albergaria-a-Velha

Um fogo de grandes dimensões lavra, esta segunda-feira à tarde, com intensidade, numa zona de povoamento florestal, na Branca, em Albergaria-a-Velha.

No local estão, de acordo com dados da Proteção Civil, 183 operacionais, apoiados por dois meios aéreos e 54 veículos. Nesta altura, não há habitações em perigo.

As chamas deflagraram no município vizinho de Oliveira de Azeméis, pouco depois das 14 horas, mas progrediram rapidamente para Albergaria. O vento está a dificultar o combate às chamas, apurou o JN junto de fonte no local.