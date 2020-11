Maria Rosa já não se levanta de madrugada para ir a Albergaria

Salomé Filipe Hoje às 14:09 Facebook

Albus possibilita à população mais vulnerável, que vive nas freguesias isoladas, deslocar-se à cidade com frequência. Em 15 dias, 100 pessoas utilizaram o serviço gratuito da Câmara.

Facilitar a todos a deslocação ao centro de Albergaria-a-Velha, principalmente à população mais vulnerável. É esse o objetivo do Albus, um minibus de 27 lugares que foi colocado, pela Câmara, ao dispor dos munícipes. Em fase de testes até ao final do ano, o serviço percorre diariamente as freguesias do concelho, é gratuito, para já, e parece estar a ajudar quem o tem utilizado.

Maria Rosa Campos, de 71 anos, mora em Telhadela e sempre que se queria deslocar ao centro de Albergaria-a-Velha tinha apenas duas hipóteses: "Acordar de madrugada", para apanhar o autocarro da carreira, que passa às sete horas na freguesia, ou esperar que as filhas lhe pudessem dar boleia. "Agora, escuso de me levantar tão cedo, até porque antes das nove não dá para resolver nada", conta Maria Rosa, depois de apanhar o Albus para ir às Finanças. É o segundo dia seguido que o faz. Teve conhecimento do serviço "através da Junta" e mostra-se satisfeita. "É muito bom. Nem é a questão de não pagar, mas sim porque dá muito jeito. As pessoas deviam aproveitar mais", sublinha.