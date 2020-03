Morre quarto utente do lar de Albergaria

Zulay Costa Hoje às 18:14 Facebook

Faleceu mais um utente do lar Geriabranca, elevando para quatro o número de vítimas mortais entre os idosos da instituição de Albergaria-a-Velha.

A vítima, um homem de 87 anos, estava internada no hospital de Aveiro há uma semana devido à Covid-19.

De acordo com a diretora do lar, Lurdes Reis, que confirmou o óbito, o idoso estava num estado "muito débil" e padecia de várias patologias, nomeadamente insuficiência renal e cardíaca. Não resistiu à infeção e faleceu na manhã desta terça-feira.

Há mais 18 utentes deste lar que estão infetados com o novo coronavírus, 16 estão internados no Hospital Militar do Porto e dois no hospital de Aveiro.