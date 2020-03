Morreu terceiro utente do lar de Albergaria

Zulay Costa Hoje às 18:18 Facebook

Faleceu, esta segunda-feira, um dos idosos infetados com Covid-19 que foram, no domingo, transferidos do lar Geriabranca, em Albergaria-a-Velha, para o Hospital Militar do Porto.

O homem, com 92 anos, estava fragilizado por diversas doenças, nomeadamente diabetes e insuficiência renal, apurou o JN.

Esta é a terceira morte entre utentes daquele lar. Há, ainda, mais 16 idosos infetados que estão hospitalizados no Porto e três que estão em Aveiro.

No lar, que foi esta segunda-feira sujeito a uma intensa ação de descontaminação por parte de militares especializados da GNR, permanecem cinco utentes e três funcionárias que testaram todos negativo.