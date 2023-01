Um morto em queda de carro ao rio Vouga em Albergaria

JN Hoje às 11:52 Facebook

Um homem de 39 anos morreu na noite deste sábado depois de se despistar com o carro e cair no rio Vouga, junto à ponte de Angeja, no Parque do Areal, em Albergaria-a-Velha.

O carro de matrícula espanhola onde seguia a vítima, que seria de nacionalidade estrangeira, afundou no rio, junto à rua Desembargador Nogueira Souto, em Angeja.

Os bombeiros de Albergaria-a-Velha foram alertados por volta das 22.30 horas, para um despiste de um carro, com queda para o rio naquela rua.

Esteve no local uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro (VMER), que confirmou o óbito, e uma equipa de mergulhadores dos bombeiros de Albergaria-a-Velha.

A GNR tomou conta da ocorrência.