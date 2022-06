Xutos e Pontapés e ABBA Gold são as estrelas do "Albergaria Convida", a Feira Regional de Artesanato e Gastronomia de Albergaria-a-Velha, que vai decorrer de 30 deste mês a 3 de julho, na Quinta da Boa Vista/ Torreão, revelou esta quarta-feira a Câmara.

Os Xutos e Pontapés vão pisar, pela primeira vez, o certame organizada pela Câmara Municipal. A banda icónica de rock vai encerrar o evento no domingo, 3 julho, às 22.30 horas.

Os grandes concertos começam logo na quinta-feira, dia 30, às 22 horas, com Always Drinking Marching Band, uma companhia de músicos e atores criada nas ruas de Barcelona em 1997, "que combina músicas originais com outras bem conhecidas, sempre com espírito festivo, sentido de humor e uma energia contagiante", promete a organização.

Na sexta-feira, 1 de julho, às 22 horas, ABBA Gold, considerada a melhor banda de tributo aos ABBA, vai recriar a magia de uma das maiores referências pop de todos os tempos, cujas músicas ainda são trauteadas por milhões de pessoas de todas as gerações.

No sábado, 2 de julho, também às 22 horas, Bárbara Tinoco, uma das revelações da música portuguesa, traz a alegria da juventude.