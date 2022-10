Alunos de Anadia têm bicicletas para aprenderem a andar

Zulay Costa Hoje às 17:08 Facebook

Mais de meia centena de velocípedes entregues pela Câmara e Federação Portuguesa de Ciclismo.

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia contam agora com 55 bicicletas para aprenderem a pedalar. Os veículos foram entregues pela Câmara (35 bikes de diferentes tamanhos) e pela Federação Portuguesa de Ciclismo (20), que, desta forma, se associaram ao projeto "Anadia a Pedalar Sobre Rodas".

A intenção é que os alunos dos diferentes graus de ensino aprendam a andar de bicicleta, conheçam as normas de segurança rodoviária e tenham oportunidade de contactar com um estilo de vida ativo e saudável.

Pretende-se, especificou esta segunda-feira a Câmara, "promover a prática do ciclismo de forma mais abrangente, nos diferentes aspetos em que poderá contribuir positivamente para o desenvolvimento harmonioso das comunidades escolares e, em particular, dos alunos, bem como beneficiar a saúde, reduzindo os riscos e as patologias associados à obesidade e ao sedentarismo, entre outras vantagens".

O diretor do agrupamento, Aníbal Marques, agradeceu o apoio das diversas entidades a este projeto. Por seu lado, Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara, realçou que esta era uma componente que faltava para os "jovens poderem aprender a andar de bicicleta".

No concelho existem diversas infraestruturas desportivas onde se pode ter contacto com atividades ligadas ao ciclismo, nomeadamente o Velódromo Nacional e pistas de BMX e XCO. São instalações onde os jovens podem "experienciar as modalidades", adiantou Jorge Sampaio.

Também em termos económicos o setor das duas rodas tem grande impacto em Anadia, já que este é "um dos municípios onde se produzem mais bicicletas em Portugal", finalizou o autarca.