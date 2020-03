Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Anadia vai criar uma rede de percursos pedestres com 60 quilómetros de extensão, investimento a rondar os 200 mil euros, financiado em 80% pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, foi anunciado esta terça-feira.

De acordo com o projeto de candidatura, vão ser criadas seis rotas, cada uma com uma extensão de dez quilómetros, em vários pontos do concelho, sob a designação "Anadia Walking Trails".

Leia mais em Diário As Beiras