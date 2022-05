"Aqui na Bairrada" mostra vinhos e sabores no fim-de-semana

Mais de três dezenas de produtores num certame com novidades no Pavilhão de Anadia

O "Aqui na Bairrada", a "maior mostra" de vinhos e sabores da região, segundo a organização, decorre no próximo sábado e domingo, no Pavilhão Desportivo de Anadia, entre as 15 e as 21 horas. Conta com 35 produtores de vinho e 13 espaços de iguarias, numa organização da Comissão Vitivinícola da Bairrada, Rota da Bairrada e Câmara de Anadia, com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.

O certame, que regressa depois de dois anos de interregno forçado devido à pandemia, celebra os vinhos, a gastronomia e a cultura da Bairrada. Uma edição já sem máscaras e com algumas novidades para enófilos e famílias.

Entre espumantes, brancos, rosés e tintos - todos com certificação de Denominação de Origem DO Bairrada ou IG Beira Atlântico - será dado relevo à diversidade e à qualidade dos vinhos, bem como à tipicidade do "terroir" bairradino. A afirmação da identidade da Bairrada também é feita com a sua gastronomia, onde o leitão será rei, acompanhado do famoso pão da Mealhada e de outras iguarias, algumas doces.

Há um espaço com mesas, para que possam usufruiu no local, mas a maioria dos produtos pode também ser adquirida e levada para casa. À semelhança da edição anterior, haverá um espaço dedicado aos mais novos. O acesso ao evento e ao espaço infantil é livre, sendo que os adultos que quiserem provar vinhos têm que adquirir o copo oficial do evento, no valor de três euros

Uma das grandes novidades deste ano é o Bairrada em Privado, espaço nobre do ANB 2022, onde enófilos ou exploradores vínicos vão ter o privilégio de provar vinhos raros. Com hora marcada, sommelier de serviço e por 15 euros podem degustar três vinhos distintos, em ambiente intimista, para uma prova focada, com duração de 15 a 20 minutos. A cada dia vão estar disponíveis nove vinhos, distribuídos por três horários e duas "rondas": a primeira às 16, 16.30 e 17 horas e a segunda às 18.30, 19 e 19.30 horas. A inscrição é obrigatória e feita na receção do evento, até uma hora antes de cada prova.

Outra novidade é o Batismos de Balão, que vai estar instalado na parte exterior do edifício, entre as 18 e as 21 horas. Custa dois euros por adulto e é grátis para crianças até aos 12 anos.