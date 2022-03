Centro de Socorro de Anadia já recebeu uma dúzia de pedidos

População pode telefonar para o 808 231 112 a solicitar ajuda ou reportar problemas. Espaço municipal está a funcionar nos bombeiros.

Desde que o Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS) de Anadia entrou em funcionamento, a 1 de março, Dia Internacional da Proteção Civil, já recebeu "uma dúzia de chamadas". Os dados foram avançados, ontem, ao JN, pelo comandante dos bombeiros anadienses, Bruno Almeida, no fim da cerimónia que serviu para formalizar um apoio, no valor de 76 380 euros/anuais, da Câmara à Associação Humanitária dos bombeiros, com vista ao funcionamento daquele serviço no quartel.

Através da linha telefónica do CMOS - a "Anadia Segura" tem o número 808 231 112 e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana - a população fez chegar relatos diversos. "Recebemos chamadas a reportar desde atropelamentos de três javalis numa via rápida; a pedir salvamento de animais, que articulamos com o gabinete médico veterinário; a avisar de quedas de cartazes e árvores na via. Temos conseguido dar respostas num tempo mais curto", revelou o comandante.