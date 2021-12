Cinco feridos em colisão na A1

Zulay Costa Hoje às 21:35 Facebook

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa colisão entre duas viaturas ligeiras, este sábado, no troço da A1 que atravessa o concelho de Anadia.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18.15 horas. Duas viaturas colidiram no sentido norte/sul. Do acidente resultaram "dois feridos graves e três ligeiros", que foram transportados ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Para o local do acidente foram mobilizadas 12 viaturas e 31 operacionais, entre elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da concessionária Brisa e dos bombeiros de Oliveira do Bairro e Aveiro Velhos.