Colisão frontal mata mulher de 59 anos em Anadia 

Uma mulher, de 59 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, na sequência de uma colisão frontal entre um quadriciclo ligeiro e um automóvel, em Grada, Vila Nova de Monsarros, Anadia.

O acidente aconteceu pelas 16.45 horas.

Ao que tudo indica, os dois veículos seguiam em sentidos contrários, na rua da Escola, quando embateram frontalmente, por motivos ainda não apurados.

A vítima mortal seguia ao volante do quadriciclo e ficou encarcerada, após a colisão. Quando os Bombeiros de Anadia chegaram ao local tiveram que fazer extração imediata da mulher, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória. A vítima, natural de Grada, acabaria por falecer no local do acidente. Não houve outros feridos a registar.

No local estiveram os bombeiros de Anadia, com 10 viaturas e 14 elementos, assim como a GNR, que tomou conta da ocorrência.