Condutor morre numa colisão frontal em Anadia

Um choque frontal entre uma viatura ligeira e um veículo pesado de mercadorias, no IC2, em Avelãs do Caminho, Anadia, causou uma vítima mortal e um ferido ligeiro, esta quarta-feira, pelas 14.42 horas.

O óbito do automobilista, de 68 anos, que seguia ao volante do ligeiro, foi declarado no local.

Ao que tudo indica, o automóvel seguia no sentido Águeda-Anadia, quando, por motivos ainda por apurar, foi embater de frente no camião, que circulava no sentido contrário.

Segundo Bruno Almeida, comandante dos Bombeiros de Anadia, quando os meios de socorro chegaram ao local do acidente tiveram que proceder "ao desencarceramento do condutor do veículo ligeiro e abrir espaços para o remover do interior do habitáculo".

Apesar das manobras de reanimação, o óbito do automobilista acabaria por ser declarado aquando da chegada da equipa médica do INEM. O condutor do camião sofreu ferimentos considerados ligeiros, tendo sido transportado para o Hospital de Aveiro.

Cerca das 17 horas, o trânsito naquele troço do IC2 ainda esteve interdito,para proceder aos trabalhos de limpeza da via. No local estiveram, no total, 12 operacionais, dos bombeiros de Anadia e de Águeda.