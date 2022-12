Homem morre em despiste contra capela em Anadia 

Zulay Costa Hoje às 11:21, atualizado às 11:34 Facebook

Um idoso morreu, na manhã desta segunda-feira, na sequência do despiste da viatura que conduzia, no lugar de Lezírias, S. Lourenço do Bairro, concelho de Anadia. O alerta foi dado pelas 8.40 horas.

A vítima, um homem de 78 anos, era o único ocupante do veículo e seguia na Estrada Nacional 334, no sentido Vilarinho do Bairro-Anadia. "Saiu da estrada e foi embater na parede de uma capela", adiantou o comandante dos bombeiros de Anadia, Bruno Almeida.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, para o local foram enviados meios dos bombeiros de Anadia, INEM, VMER e GNR.