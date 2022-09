Sara Sampaio Alves Hoje às 19:23 Facebook

Um homem morreu, este domingo, num despiste de carro, na A1, ao km216, no sentido Norte-Sul.

O óbito do homem foi declarado no local. Na mesma viatura seguiam a mulher e a filha da vítima mortal. As duas estavam feridas e foram levadas para o Hospital Universitário de Coimbra.

O alerta para a ocorrência chegou às autoridades cerca das 17.15 horas. Para o local foram enviados bombeiros de Aveiro Velhos, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha, a brigada de trânsito e a VMER.