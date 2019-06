Câmara Municipal de Anadia ameaça com o Fisco quem não pagar água

Salomé Filipe Hoje às 16:01 Facebook

Todos os munícipes de Anadia receberam um comunicado a alertar para o risco de poder haver execuções fiscais. Carta foi enviada junto com a conta da água.

A estupefação tomou conta dos munícipes de Anadia quando, no início do mês, junto com a conta da água, receberam um comunicado da Câmara Municipal. A missiva alerta todos os anadienses de que serão instaurados processos de execução fiscal a quem não liquide, "com a maior brevidade possível", as dívidas que tem para com o município, no caso concreto relativas aos serviços de fornecimento de água e de saneamento. E o aviso é feito a todos, tenham dívidas ou não.

"Quem, na presente data, ainda se encontrar em situação de incumprimento, com dívidas para com o município de Anadia, deve proceder ao seu pagamento voluntário (...), sob pena de lhe ser instaurado o respetivo processo de execução fiscal, com custos e encargos acrescidos, nos termos da lei aplicável", pode ler-se na carta (na foto), à qual o JN teve acesso.