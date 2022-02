Jovem de Anadia ganha prémio da União Europeia

João Pedro Campos Hoje às 18:45 Facebook

Maria Cara d'Anjo venceu um concurso de tradução de inglês para português e vai receber o galardão em Bruxelas a 1 de abril

Uma jovem de Anadia foi a vencedora portuguesa de um prémio de tradução da União Europeia. Maria Cara d'Anjo, de 17 anos, venceu entre quase uma centena de candidatos nacionais e é uma das 27 premiadas, entre quase três mil que participaram. O prémio será entregue a 1 de abril, na sede da União Europeia, em Bruxelas.

O desafio foi lançado a Maria pela sua professora de Inglês, Sónia Marques, no Colégio Nossa Senhora da Assunção, em Anadia. "Ela sempre foi das melhores alunas da turma e sempre foi muito curiosa e com muita vontade de aprender", justifica a professora. O concurso realizou-se em novembro de 2021, com Maria a traduzir, numa plataforma online, uma troca de cartas entre um português e um inglês sobre a Cimeira do Clima de Glasgow e que transportes teriam de apanhar.