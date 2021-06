Mundo das duas rodas tem um museu em Anadia

Zulay Costa Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu das Duas Rodas (M2R), que a Câmara de Anadia inaugura esta terça-feira no velódromo de Sangalhos, é todo ele uma viagem: à importância que aqueles veículos tiveram na mobilidade dos portugueses no século passado.

Ao peso que a indústria das motorizadas já teve e ao que as bicicletas reconquistam na região, atual epicentro nacional da produção de velocípedes e componentes. Às vitórias do ciclismo local e nacional. E até ao futuro, com o veículo com que se vai pedalar nas próximas olimpíadas, em Tóquio.

Um biciclo Marriot & Cooper, de 1885, emprestado pelo colecionador João Seixas, recebe os visitantes no M2R. Seguem-se centenas de outras peças, que vão desde a camisola amarela com que Alves Barbosa venceu a Volta a Portugal em 1951, à bicicleta de pista que a atleta Maria Martins levará, este ano, à competição nos jogos olímpicos de Tóquio.