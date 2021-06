Padre e crianças terminam missa a dançar

Emília Monteiro Hoje às 19:35 Facebook

As vinte e duas crianças que fizeram esta domingo, a Primeira Comunhão na paróquia de Moita, em Anadia, acabaram a missa a dançar com o padre Vitor Espadilha.

O vídeo, partilhado nas redes sociais por pais e pelo próprio sacerdote, está a receber muitos elogios e algumas críticas.

Ao JN, o sacerdote nascido no Brasil e filho de pais portugueses, garantiu que foram cumpridas todas as normas da DGS. "A Eucaristia foi ao ar livre, houve distanciamento, máscaras e álcool-gel. O momento em que estivemos mais próximos foi mesmo durante a dança", frisou o padre de 62 anos.

No dia 11 de julho, um segundo grupo de crianças fará a Primeira Comunhão e no final da missa, "talvez se dance Jerusalema". "As crianças gostam e dança mostra a alegria que todos sentimos", finalizou o sacerdote que é também pároco em Vila Nova de Mansarros, Arcipreste de Anadia e Assistente Religioso do Renovamento Carismático.