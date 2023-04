Produtores na Bairrada abrem adegas para promover a baga

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Sete produtores da Região da Bairrada vão abrir as portas das suas adegas e dar a provar os seus vinhos, com o intuito de promover e dar a conhecer a baga, uma casta que gostariam que "fosse mais plantada".

"Vamos abrir as portas das nossas adegas para promover a baga, uma casta tradicional da Bairrada, numa tentativa de que seja mais plantada na Bairrada, já que é um dos fatores mais distintivos da Região", destacou o produtor de vinhos Luís Patrão, do projeto Vadio.

Esta iniciativa está agendada para o dia 6 de maio, no âmbito do Dia Internacional da Baga, instituído em 2022 pelos Baga Friends, um grupo de produtores da Bairrada que, em 2012, se uniram para criar uma associação de promoção desta "casta rainha" da região, em todo o mundo.

Em declarações à agência Lusa, Luís Patrão explicou que estarão de portas abertas as quintas dos sete produtores que integram os Baga Friends: Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo/Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio.

Sob o lema "A Baga nas suas 7 Quintas", "queremos promover e celebrar esta casta tinta predominante da Bairrada, disponibilizando um bilhete que permitirá a prova de vinhos em todas estas quintas", maioritariamente localizadas no concelho de Anadia.

O passe que dá acesso à prova de vinhos nas sete quintas tem um custo de 30 euros, tendo validade entre as 10 e as 18 horas no dia 6 de maio.

De acordo com Mário Sérgio Nuno, da Quinta das Bágeiras, a baga é uma casta muito versátil, que tanto produz vinhos espumantes, rosés, tintos jovens como tintos com grande capacidade de guarda.

"Num país como o nosso, em que a tradição é o lote de castas, na vinha ou na adega, a baga, sozinha, tem a acidez, os taninos e a estrutura aromática para fazer grandes vinhos sem precisar de outras castas. Sabemos que esta é uma grande casta, que merece ser distinguida e reconhecida no mundo inteiro", defendeu.

A Região da Bairrada exporta pouco mais de 20% do que produz.

A baga representa 4% da área plantada em Portugal, sendo a sétima mais utilizada na produção de vinho.

Dos mais de 8000 hectares plantados em todo o país, a Bairrada é a região com maior peso, na ordem dos 3500 hectares, estima a Comissão Vitivinícola da Bairrada.