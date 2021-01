Quatro caixões encontrados numa ravina em Anadia

João Pedro Campos Ontem às 23:00 Facebook

Uma descoberta bizarra marcou a freguesia de Avelãs de Cima, em Anadia. Quatro caixões foram encontrados numa ravina, na localidade de Moinho do Pisco, junto à estrada que liga Boialvo a Mortágua.

Pelo que o JN apurou, as urnas pertencem a uma funerária do Norte do país e têm cerca de duas décadas, apesar de estarem como novas, três delas ainda dentro de plásticos.

A descoberta foi feita por um morador na freguesia de Avelãs de Cima no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, o presidente da Junta de Freguesia e as autoridades dirigiram-se ao local. Por ordem da GNR, os caixões foram removidos por elementos da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima e da Câmara Municipal de Anadia, para uns estaleiros da Junta.

Investigação fechada

Ao JN, o comandante do Destacamento Territorial de Anadia da GNR, Cláudio Lopes, afirma já terem sido terminadas as diligências. "Os caixões foram removidos e já não vamos prosseguir com a investigação", assegura, apontando não haver indícios de furto, uma vez que não foi participado nenhum desaparecimento daquele material.