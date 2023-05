Quinta pedagógica na Anadia aproxima Homem da Natureza 

Zulay Costa Hoje às 20:44 Facebook

Valdemiro Pereira criou há 31 anos um lugar "prático" para que todos se lembrem do ambiente e biodiversidade. Projeto educativo precisa de apoios para não morrer

Clara comeu pela primeira vez um trevo azedo aos nove anos. Foi durante a visita escolar que, há dias, a levou a estar em contacto mais profundo com a natureza na quinta biológica e pedagógica de Vilarinho do Bairro, Anadia, onde Valdemiro Gonçalves Pereira "plantou", há 31 anos, o projeto Aidos da Vila. Já Gonçalo, sete anos, que em casa tem apenas "erva artificial", encantou-se com o galo que ali encontrou. "Nunca se calava, é como eu", disse, ao JN, durante a visita.

Antes, ele e os amigos haviam aproveitado a robustez da trepadeira que dá pelo nome de "planta arame" para se sentarem, viram ovelhas e várias aves, perceberam como se produz mel num pequeno espaço dedicado à apicultura, ensaiaram corridas com caracóis, espreitaram um minhocário e muito mais.