Utentes fazem vigília por mais profissionais no Centro de Saúde de Sangalhos

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) agendou para amanhã, sexta-feira, uma vigília junto ao Centro de Saúde de Sangalhos, Anadia, para reivindicar o direito ao acesso a consultas e a médico e enfermeiro de família.

"Um terço dos utentes do Centro de Saúde de Sangalhos está sem médico de família, mas até para aqueles que têm médico de família é muito difícil conseguirem uma consulta", sublinhou Sofia Rodrigues, ativista do MUSP no distrito de Aveiro.

Em declarações à agência Lusa, Sofia Rodrigues explicou que o Centro de Saúde de Sangalhos deveria ter três médicos, no entanto, desde agosto de 2022, passou a contar apenas com dois.

"Os utentes sem médico de família estão sem consultas regulares de acompanhamento, nomeadamente os doentes com diabetes e hipertensão. Em breve, uma médica vai reunir condições de reforma e será ainda mais difícil marcar consultas", lamentou.

De acordo com a ativista do MUSP, mesmo os utentes com médico de família atribuído sentem grandes dificuldades para conseguir agendar uma consulta. "Se um utente lá for hoje, só daqui a mês e meio é que tem uma consulta", referiu.

No seu entender, também os horários de atendimento do Centro de Saúde de Sangalhos são reduzidos, especialmente porque "falam na necessidade de retirar utentes das urgências dos hospitais para os serviços de proximidade".

"Questiona-se como é que isso é possível, se eles [serviços de proximidade] estão esvaziados", acrescentou.

Sofia Rodrigues disse ainda que uma boa parte dos utentes do Centro de Saúde de Sangalhos são idosos e vivem em meio rural.

"Qualquer deslocação que façam até ao Centro de Saúde tem de ser de carro. E quem não tem carro, é mais um custo indo de táxi", concluiu.

A vigília promovida pelo MUSP terá lugar pelas 19:30 horas, em frente ao Centro de Saúde de Sangalhos.