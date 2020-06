A maior ponte pedonal suspensa do Mundo está quase pronta

Catarina Silva Hoje às 08:18 Facebook

Chegaram a ser oito ao mesmo tempo, mas agora são cinco os alpinistas que, por esta altura, ainda sobrevoam o rio Paiva para terminar a maior ponte pedonal suspensa do Mundo, com 516 metros de extensão, que está a ser construída em Arouca.

A obra está na reta final, falta concluir a montagem de alguns tabuleiros e fazer testes de funcionamento. A Autarquia não avança, para já, quando é que a atração abre ao público, mas deverá acontecer ainda neste ano.

Depois de muita expectativa, a ponte suspensa "516 Arouca" está quase concluída. Só faltam montar alguns tabuleiros de gradil metálico, dos 127 que estão seguros por cabos de aço. Ainda há cinco alpinistas a trabalhar em altura, presos por arneses, para terminar a construção da primeira e única obra do género no país, que ao longo do tempo foi sendo adaptada: cresceu em extensão, em altura, sofreu ajustes de materiais.