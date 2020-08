Arouca à espera de novas infeções nos próximos dias

Salomão Rodrigues Hoje às 08:11 Facebook

Concelho registou este domingo dez novos casos de covid-19 , num total de 128. Testagem "em grande número" faz antever subida no registo de doentes.

Arouca somou, este domingo, mais 10 novos casos por infeção de covid-19, num total de 128 infetados, um dia depois de serem conhecidos os 64 testes positivos entre os utentes e funcionários de um lar de Alvarenga e nove nos bombeiros. A população está expectante em relação à verdadeira extensão das infeções que os testes de despistagem podem vir a revelar, mas recusam alarmismos.

"O pior é se a infeção vem para fora do lar. A população tem de ser testada", comentavam Mário Mendes e Joaquim Mendes, por entre um copo de vinho no "Café Rampinha", a cerca de 100 metros do lar da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, o "epicentro" dos casos no concelho.