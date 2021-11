Arouca de luto pela morte de Manuel Valério

Almiro Ferreira Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu o diretor e proprietário do Museu das Trilobites. Tinha 59 anos.

Em nota emitida esta quarta-feira, a AGA - Associação Geoparque Arouca manifesta "o mais profundo pesar pelo falecimento do sócio-fundador do parque.

Manuel Valério Soares de Figueiredo foi um dos grandes impulsionadores da criação do Arouca Geopark. Apaixonado pela História da Terra, dedicou-se à preservação e valorização do património geológico, que permitiu mostrar ao Mundo a coleção de fósseis do Centro de Interpretação Geológica de Canelas, patente no renomado Museu das Trilobites.

"O seu valioso contributo na afirmação do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO, enquanto território de ciência e conhecimento, será sempre uma marca indelével na história deste geoparque e na vida de todos aqueles que tiveram o privilégio de privar e aprender com ele", lê-se na nota de pesar da AGA.

As exéquias serão celebradas esta quinta-feira, pelas 15 horas, em Canelas, Arouca.