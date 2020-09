Arouca tem mais 14 casos de covid-19 e prepara centro de testes

Catarina Silva Hoje às 15:00 Facebook

No total, são já 145 os casos positivos de infeção no concelho de Arouca. Centro de testes deverá começar a funcionar esta quarta-feira.

O número de casos ativos de covid-19 em Arouca não pára de subir. Com o reforço da testagem à população há, desde segunda-feira, mais 14 infetados.

Foram identificadas duas novas cadeias de transmissão, ligadas a situações de convívios familiares, a acrescentar às três que já se conheciam. O Município está a instalar um centro de testes junto aos Paços do Concelho que deverá começar a funcionar amanhã.

Em todo o concelho, há, neste momento, 145 casos ativos, mais 14 do que ontem. À imprensa, a Autarquia adianta que "foram identificadas duas novas cadeias de transmissão ativas na comunidade, associadas, de acordo com informação conhecida até ao momento, com contexto familiar".

No lar Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, a situação mantém-se inalterada, com 67 infetados, dos quais 42 são idosos e 25 são funcionários. Três utentes continuam internados. Apesar do alarme inicial, o diretor do ACES Feira-Arouca, António Alves, assegurou esta segunda-feira que não há falta de recursos humanos, com as equipas de saúde familiar e de enfermagem já reforçadas.

Os números também se mantêm nos Bombeiros Voluntários de Arouca, onde há nove operacionais infetados e metade da corporação em quarentena. Pelo Município, estão também a decorrer dezenas de inquéritos epidemiológicos para encaminhar mais possíveis infetados para testagem.

Agora, a Autarquia está a preparar um centro de testes à covid-19, junto aos Paços do Concelho, que entrará em funcionamento amanhã. "O objetivo é facilitar o acesso a quem tem de fazer teste, evitando deslocações para fora do concelho", explica o Município na sua página de Facebook.

Segundo a autarca Margarida Belém, a questão de uma cerca sanitária no concelho ainda não foi colocada, ela que apelou à tranquilidade entre os arouquenses e assegurou que tudo está a ser feito para mitigar o surto.