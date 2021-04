Arouquenses rendidos à nova ponte: "Espetacular. Nunca pensei fazer uma coisa como esta"

Salomão Rodrigues Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores de Arouca estreiam a maior ponte pedonal do Mundo, em Arouca. Há dezenas de reservas para visitas à travessia, que abre ao público em geral na segunda-feira.

Um dia após o anúncio da abertura ao público da Ponte 516 Arouca na próxima segunda-feira, dezenas de pessoas contactaram a Câmara para fazerem a reserva obrigatória. Os arouquenses que já tiveram o privilégio de atravessar a ponte - a travessia abriu ontem para os residentes do concelho - mostram-se rendidos à experiência.

Gonçalo Soares, munícipe: "De cima da ponte, o rio Paiva parece uma ribeirinha. É uma experiência muito boa e penso que vai ser bom para Arouca." Foto: Artur Machado / Global Imagens

Aquela que é designada pela Autarquia como a maior ponte pedonal suspensa do Mundo só é oficialmente inaugurada no próximo domingo e a sua abertura ao público em geral na segunda-feira. Mas os pedidos de informação e de reserva, que é obrigatória para poder desfrutar da experiência, sucedem-se a um número elevado, prevendo-se que venham a aumentar ainda mais nos próximos dias.

Fonte municipal confirmou, ao JN, o contacto de "dezenas de interessados", salvaguardando que, até ao dia de ontem, ainda havia vagas para visitas ao longo da próxima semana.

Quem não teve de esperar por segunda-feira foram os residentes no concelho. E 60 arouquenses marcaram presença ontem. "Fui até junto da ponte ver como era e quando vi as pessoas a passar não quis dar parte de fraco e também fui", contou Carlos Teixeira, que apesar do receio inicial acabou por ultrapassar os seus temores. "Olhei em frente, sem espreitar para os lados ou para baixo, e assim consegui passar", contou.

PUB

Raquel Cerca, munícipe: "A experiência ultrapassou as minhas expectativas. Quando vi a obra pensei que não ia conseguir fazer a travessia, mas foi magnífico." Foto: Artur Machado / Global Imagens

Já em terra firme, diz que viveu uma experiência "espetacular". "Nunca pensei vir a fazer uma coisa como esta e recomendo, porque é um momento único e tudo muito bonito", contou. Mesmo assim, Carlos já não fez o sentido inverso: "Estou cansado e já não volto pelo mesmo lado". "Na primeira travessia algumas pessoas têm receio, mas aconselho a olhar em frente e não temos tido desistências", garante Emanuel Tavares, guia da ponte. Afirma que, aquando do regresso à margem de origem, "as pessoas já estão mais à vontade e até apreciam melhor a experiência".



Estrutura em metal dá sensação de segurança

Toda a estrutura em metal da nova ponte dá ao visitante uma sensação de segurança. Nem mesmo o vento forte que em certas alturas se faz sentir reduz essa sensação.

Vista única sobre a Garganta do Paiva

Com 516 metros de comprimento e uma elevação de 175 metros, a ponte possibilita uma vista única sobre a Garganta do Paiva e a Cascata das Aguieiras e ligação aos Passadiços do Paiva. O bilhete custa entre 10 e 12 euros.