Câmara chama GNR para poder entrar no parque do Estádio de Arouca

A GNR foi chamada pela Câmara de Arouca depois de se ver impossibilitada de entrar no parque de estacionamento do Estádio Municipal. Em causa está um diferendo entre a autarquia e a direção do Futebol Clube de Arouca.

Em comunicado, a autarquia diz ter sido "obrigada" a chamar a GNR ao Estádio Municipal, "que é sua propriedade e em plena posse dos seus direitos, para cortar os cadeados que impediam o acesso ao parque de estacionamento desta infraestrutura municipal e que irá ser usado como parque de estacionamento da Feira das Colheitas".

A Câmara Municipal recorda que os dirigentes do Futebol Clube de Arouca "concretizaram assim a ameaça que haviam feito de impedir a utilização do Estádio Municipal, caso o Município não levasse a cabo um conjunto de obras reivindicadas pelo Clube" e que, diz o município, é da responsabilidade do Futebol Clube de Arouca.

"É da sua exclusiva responsabilidade conforme estipulado no contrato de cedência de utilização de infraestruturas desportivas - Estádio Municipal de Arouca celebrado entre o Município de Arouca e o Futebol Clube de Arouca - Futebol SDUQ (cf. Cláusula 6.ª)", explicou.

"O Município expressa assim o veemente repúdio pela atitude dos dirigentes do Futebol Clube de Arouca, que em nada dignifica e honra o grande Clube que o FC Arouca é e cujas insígnias estes mesmos dirigentes deveriam ser os principais guardiães".

Contactado pelo JN, o presidente do Clube, Carlos Pinho, diz que será tomada uma posição pública sobre o assunto, em comunicado a ser divulgado até ao final da tarde desta quarta-feira.