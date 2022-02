Câmara de Arouca instala desfibrilhadores nos recintos desportivos

A Câmara Municipal de Arouca vai investir 9520 euros na aquisição de desfibriladores automáticos que serão instalados nos equipamentos desportivos do município.

De acordo com a autarquia, este programa - que será alvo de um protocolo de cedência de equipamento, numa sessão que decorre na sexta-feira no edifício dos Paços do Concelho - pretende "melhorar a taxa de sobrevivência de vítimas de problemas cardíacos súbitos que possam conduzir à morte".

Serão contempladas seis associações desportivas locais, às quais se junta o Agrupamento de Escolas de Arouca, cujo pavilhão desportivo é alvo de intensa ocupação em período não letivo e palco de diversas competições de âmbito regional.

"Através deste programa, estamos a capacitar os nossos recintos desportivos para que estes possam dar resposta a situações de emergência médica que, como é de conhecimento geral, exigem uma ação rápida e precisa para evitar desfechos menos felizes", indicou, em comunicado, a presidente da Câmara Municipal.

Margarida Belém precisa que "aquilo a que o município se propõe não é simplesmente a cedência de equipamento, mas também a garantia de que as associações passam a ter, nas suas estruturas, elementos com formação certificada para atuar neste contexto".

As instalações do Futebol Clube de Arouca, da Associação Social, Cultural e Desportiva Unidos de Rossas, do Grupo Desportivo Santa Cruz de Alvarenga, do Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa, da União Desportiva de Mansores e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Mosteirô estarão equipados com um desfibrilhador automático externo "devidamente licenciado e dotados de operacionais formados em Suporte Básico de Vida e DAE, cuja formação será suportada pelo município no âmbito deste protocolo".