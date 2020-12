Cinco meses de obras na Rua Cidade de Poligny em Arouca

JN Hoje às 18:22 Facebook

Arrancou a empreitada de requalificação da Rua Cidade de Poligny, na União de Freguesias de Arouca e Burgo, em Arouca, com a remoção de algumas árvores que apresentam deficiência.

De acordo com a Câmara de Arouca, a intervenção inclui "a plantação de novas árvores com maior área de caldeira, maior afastamento em relação aos muros das habitações e telas antirraízes, e a requalificação da via e dos passeios".

A faixa de rodagem será reduzida e os passeios aumentados. O prazo da obra, no valor de 100,8 mil euros, é de cinco meses.