Um homem de 20 anos ficou ferido em consequência de um acidente ocorrido, ao início da tarde deste sábado, em Arouca.

A colisão frontal entre duas viaturas ligeiras ocorreu no cruzamento da EN 327 com a Municipal 19, no Lugar das Alagoas, Escariz;

O ferido foi assistido no local pelos bombeiros de Fajões e transportado para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

A GNR tomou conta da ocorrência.