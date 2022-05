Uma pessoa ficou ferida num acidente de viação, esta segunda-feira à tarde, em Arouca.

O veículo circulava na Estrada Nacional EN327, em Mansores, quando o condutor se despistou e acabou por capotar.

Os bombeiros de Fajões estão no local com sete operacionais apoiados com dois veículos.

A GNR tomou conta da ocorrência.