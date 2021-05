Abertura da maior ponte suspensa do Mundo em Arouca

André Manuel Gomes e Daniela Jogo Hoje às 14:17 Facebook

A maior ponte pedonal suspensa do Mundo abre, esta segunda-feira, ao público em geral em Arouca. Com 516 metros de comprimento, a travessia está inserida nos Passadiços do Paiva e os preços da visita variam entre os 10 e os 12 euros.